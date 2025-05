Selvíria inicia obra de esgoto preparando a cidade para o futuro

A partir de abril, o município de Selvíria dá início a uma obra que, mesmo sendo subterrânea, tem um impacto profundo e duradouro: a ampliação da rede de esgoto, promovida pela SANESUL em parceria com a Ambiental MS Pantanal, no contexto da Parceria Público-Privada (PPP) que vem transformando o saneamento básico em Mato Grosso do Sul.

O projeto prevê a instalação de 73 quilômetros de rede coletora, permitindo a conexão de aproximadamente 2 mil moradias, o que beneficiará diretamente cerca de 6 mil moradores. A conclusão da obra está prevista para novembro de 2025, marcando mais um passo firme rumo à universalização do esgotamento sanitário no estado.

A ampliação do sistema de esgotamento sanitário tem impacto direto na redução de doenças de veiculação hídrica, como diarreias, hepatite A e verminoses, especialmente em crianças. Ao mesmo tempo, contribui para manter rios, solos e lençóis freáticos livres de contaminação, promovendo um ambiente urbano mais equilibrado e saudável.

A SANESUL e a Ambiental MS Pantanal seguem comprometidas com o planejamento de longo prazo, tratando o saneamento não como uma resposta emergencial, mas como um pilar estruturante do desenvolvimento territorial.

“Saneamento é infraestrutura de dignidade. É um investimento que a gente não vê com os olhos, mas sente na saúde, na qualidade da água e na vida que flui melhor”, finaliza, Gabriel Buim, diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram