Com 36ºC, Porto Murtinho e Iguatemi concentram as maiores temperaturas de MS nesta quarta

Previsão do Cemtec aponta chuva na Capital e no interior

Nesta quarta-feira (11), o tempo em Mato Grosso do Sul fica marcado por calor mais intenso no sudoeste e no Cone-Sul e chuva distribuída por diversas regiões, conforme a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

As maiores temperaturas do dia aparecem em Porto Murtinho, onde os termômetros variam de 26°C a 36°C, e em Iguatemi, que registra mínima de 24°C e máxima de 36°C. No Pantanal, Corumbá oscila entre 25°C e 33°C, enquanto Aquidauana varia de 24°C a 34°C, com sol entre nuvens.

Na região de Dourados, o mapa indica combinação de calor e instabilidade. Dourados apresenta temperaturas entre 23°C e 35°C, e Anaurilândia entre 23°C e 34°C, com chuva acompanhada de descargas elétricas.

A Capital, Campo Grande, aparece com mínima de 22°C e máxima de 30°C, sob influência de áreas instáveis e registro de chuva ao longo do dia. O mesmo padrão atinge o norte do Estado, onde Coxim varia entre 22°C e 29°C, e Camapuã entre 21°C e 30°C.

No leste, Paranaíba registra temperaturas entre 22°C e 28°C, enquanto Três Lagoas oscila de 22°C a 31°C, ambas com indicação de chuva. Já na região sul-fronteira, Ponta Porã apresenta mínima de 24°C e máxima de 33°C, também sob instabilidade.

De acordo com o Cemtec, a presença de calor e umidade mantém condições favoráveis à formação de nuvens carregadas, com ocorrência de chuva em pontos isolados do Estado ao longo do dia.

