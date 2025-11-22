Carro oficial da Prefeitura de Bonito é furtado em oficina de Campo Grande e encontrado horas depois em terreno baldio

Um carro oficial da Prefeitura de Bonito, modelo Fiat Argo, foi furtado na manhã de sexta-feira (21) enquanto estava em conserto em uma oficina localizada na Vila Carvalho, em Campo Grande. O veículo, que passava por um serviço de funilaria, foi encontrado abandonado horas depois em um terreno baldio no bairro Pioneiros.

Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário da oficina relatou que o veículo municipal estava devidamente adesivado, identificando-o como pertencente à prefeitura. A chave do carro, guardada no escritório nos fundos do estabelecimento, foi furtada ainda pela manhã. Próximo ao horário de almoço, momento em que apenas um funcionário estava presente, o Fiat Argo foi levado.

O veículo estava estacionado na rua, em frente à oficina. Ao retornar ao estabelecimento e perceber o desaparecimento, o dono acionou a polícia e registrou a ocorrência na Depac Centro.

Mais tarde, uma equipe da Guarda Municipal realizava patrulhamento pela Avenida Senador Antônio Mendes Canale, esquina com a Rua Casa Paraguaia, quando notou um carro aparentemente abandonado em um terreno baldio. Ao verificar, os agentes confirmaram que se tratava do veículo da Prefeitura de Bonito.

O Fiat Argo apresentava sinais de abandono, mas não havia informações iniciais sobre danos ou objetos subtraídos. O carro foi recolhido e encaminhado à Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos), onde o caso será investigado.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do furto, incluindo a possível autoria e o modo como a chave foi subtraída do escritório da oficina.

