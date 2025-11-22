Supersábado do futebol: finais, clássicos e a lista completa de jogos de 22 de novembro

O sábado (22) promete fortes emoções para os amantes do futebol, com partidas decisivas no Brasil, na Europa e em diversos campeonatos ao redor do mundo. Entre os grandes destaques do dia estão a final da Copa Sul-Americana, confrontos importantes da Série A do Brasileirão e jogos que podem mexer com a tabela dos principais torneios europeus.

A seguir, confira os jogos de hoje, os horários e onde assistir ao vivo:

Brasileirão – Série A

– Botafogo x Grêmio – 19h30 – Record, CazéTV e Premiere

– Flamengo x RB Bragantino – 21h30 – Premiere

– Palmeiras x Fluminense – 21h30 – Sportv e Premiere

Brasileirão – Série B

– Novorizontino x CRB – 19h30 – Disney+

Premier League – Campeonato Inglês

– Burnley x Chelsea – 9h30 – ESPN e Disney+

– Bournemouth x West Ham – 12h – Disney+

– Brighton x Brentford – 12h – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)

– Liverpool x Nottingham Forest – 12h – Xsports e Disney+

– Wolverhampton x Crystal Palace – 12h – ESPN 2 e Disney+

– Newcastle x Manchester City – 14h30 – Disney+

La Liga – Campeonato Espanhol

– Alavés x Celta de Vigo – 10h – Disney+

– Barcelona x Athletic Bilbao – 12h15 – ESPN e Disney+

– Osasuna x Real Sociedad – 14h30 – ESPN 4 e Disney+

– Villarreal x Mallorca – 17h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

– Cagliari x Genoa – 11h – Disney+

– Udinese x Bologna – 11h – Disney+

– Fiorentina x Juventus – 14h – CazéTV e Disney+

– Napoli x Atalanta – 16h45 – Xsports e Disney+

Paulistão Feminino – Semifinal

– São Paulo (F) x Corinthians (F) – 11h – Sportv, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play

Grande Final – Copa Sul-Americana 2025

Lanús x Atlético-MG – 17h – SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+

O Atlético-MG busca o título continental diante do Lanús, em jogo que promete mobilizar torcidas no Brasil e na Argentina.

Campeonato Mineiro Feminino – Final

Cruzeiro (F) x América-MG (F) – 15h – Rede Minas.2 e Canal FMF (YouTube)

Com bola rolando desde as primeiras horas da manhã até a noite, o sábado reúne decisões, clássicos e confrontos que podem definir rumos na temporada. É só escolher o jogo e preparar a torcida.

