Presidente da FFMS viaja como chefe de delegação da Seleção Feminina

Na Europa, Estevão Petrallás lidera logística para amistosos

O presidente da Federação de FFMS (Futebol de Mato Grosso do Sul), Estevão Petrallás, embarcaria ontem (21) rumo à Europa para assumir a função de Chefe da Delegação da Seleção Brasileira Feminina Principal. A missão, confirmada pela CBF, coloca o dirigente no centro da logística e da operação institucional da equipe nacional nos amistosos contra Noruega e Portugal.

A agenda começa na proxima sexta-feira (28), quando o Brasil enfrenta a Noruega no Estádio Municipal de La Línea, em Marbella (ESP), às 14h (de MS). Depois, dia 2 de dezembro, terça-feira, a Seleção encara Portugal no Estádio Municipal de Aveiro-POR, às 15h45. Os dois compromissos integram o ciclo preparatório do elenco comandado pelo técnico Arthur Elias para a Copa do Mundo de 2027, que acontece no Brasil.

O convite recebido por Petrallás reforça o espaço que Mato Grosso do Sul tem conquistado dentro da estrutura do futebol brasileiro. À Federação, ele afirma que encara a missão como uma ampliação da visibilidade do trabalho realizado no Estado.

“Representar o Brasil já é grandioso, mas levar o nome de Mato Grosso do Sul junto com a Seleção é uma honra ainda maior. É o reconhecimento de um trabalho coletivo que vem sendo feito com seriedade”, disse. Ele também destacou o momento do futebol feminino. “A Seleção vive um ciclo de evolução e poder contribuir nessa etapa é especial. Vamos dar todo o suporte necessário às atletas e à comissão técnica.”

A presença de Petrallás na delegação simboliza o alcance que o esporte sul-mato-grossense tem buscado, participando dos debates e decisões estruturais. O retorno ao Brasil está previsto após o amistoso contra Portugal.

Festival Sub-17 feminino

O futebol feminino também ganha espaço dentro de campo em Mato Grosso do Sul. Neste sábado (22), doze equipes participam da segunda edição do Festival Sul-mato-grossense Feminino Sub-17, no campo do Simpol (Sindicato dos Policiais Civis), em Campo Grande. Serão três grupos com quatro clubes cada, entre eles o Atlético Santista, campeão do Festival Sub-15, no Grupo A, CR Aquidauana que integra o Grupo B, e Dourados e Náutico, no Grupo C.

A programação começa às 8h30 com quatro rodadas na fase classificatória. Avançam às semifinais os líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado. As partidas da semi começam às 14h30, e a final e a disputa pelo terceiro lugar ocorrem às 15h.

Já a sétima rodada do Estadual Feminino Amador também será disputada neste fim de semana. No sábado (22), às 18h, o Taveirópolis enfrenta o líder Pantanal, no Jacques da Luz, no confronto campo-grandense. No domingo (23), o Corumbaense recebe o Ceab, às 9h, no Arthur Marinho.

O campeonato entra em sua reta decisiva com Pantanal e Corumbaense empatados com 12 pontos, isto é, os dois resultados podem mexer na parte de cima da tabela. Entretanto, o time pantaneiro ainda tem um jogo a menos. No meio da tabela, o Taveirópolis soma sete pontos, enquanto o Cefac aparece com quatro e folga na rodada. O Ceab segue sem pontuar. A competição vai até a 10ª rodada, no dia 13 de dezembro, quando o líder na tabela será coroado campeão estadual e garante vaga na Copa do Brasil de 2026.

