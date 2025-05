Carro envolvido em colisão com caminhonete de prefeito transportava contrabando; motorista morre no local

O Fiat Pálio que colidiu com a caminhonete Toyota Hilux conduzida pelo prefeito de Laguna Carapã, Itamar Bilibio, estava carregado com produtos contrabandeados do Paraguai. O acidente ocorreu em uma estrada vicinal de acesso à BR-463, a cerca de 1 km da área urbana do município, e resultou na morte do motorista do Pálio, identificado como Delibio Pavão Júnior, de 39 anos.

De acordo com informações policiais, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido quando houve a colisão. Delibio, que era morador de Dourados e trabalhava como frentista, morreu ainda no local em decorrência da gravidade dos ferimentos.

Após o acidente, o prefeito acionou as autoridades e permaneceu no local, prestando todas as informações às equipes de segurança até ser encaminhado para atendimento médico, devido a dores causadas pelo impacto da batida.

Durante a investigação conduzida pelo SIG (Setor de Investigações Gerais), os agentes identificaram que o Fiat Pálio transportava quatro volumes contendo caixas de perfumes e 72 pacotes de cigarros contrabandeados, todos de origem estrangeira, sem documentação legal.

A Perícia Técnica, composta por um perito criminal e seu auxiliar, esteve no local para realizar os exames periciais. A análise preliminar aponta que o acidente teria sido causado pela condução imprudente de Delibio, que estaria em alta velocidade, agravada pelas condições da estrada de chão, com baixa visibilidade provocada pela poeira.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deve apurar com mais profundidade as circunstâncias do acidente, além de encaminhar os produtos apreendidos à Receita Federal.

