Campo Grande promove plantão de vacinação contra a gripe neste fim de semana

Para ampliar o acesso à imunização contra a gripe, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande realiza neste fim de semana um plantão especial de vacinação contra o vírus Influenza. A ação acontece neste sábado (24) e domingo (25) em três pontos da cidade, com atendimento gratuito para toda a população a partir dos seis meses de idade.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, destaca a importância da campanha e reforça que a vacina é segura, eficaz e essencial para proteger a comunidade.

“A vacina contra a gripe é segura, eficaz e fundamental para proteger não só quem se vacina, mas também toda a comunidade. É um gesto simples que salva vidas”, afirma.

A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiental da Sesau, Veruska Lahdo, também alertou para o atual cenário epidemiológico e a alta circulação de vírus respiratórios.

“Estamos em um período de alta circulação de vírus respiratórios, e a vacinação é uma das principais estratégias para reduzir os casos graves e as internações por gripe”, ressalta.

“Reforçamos ainda que todas as pessoas a partir de seis meses podem — e devem — se vacinar. Aproveitem os plantões do fim de semana e não deixem para depois.”

A vacina contra a gripe é oferecida pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e protege contra três cepas do vírus Influenza: H1N1, H3N2 e Influenza B, conforme a Instrução Normativa nº 261/2023 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação com foto.

Confira os locais e horários de vacinação

Sábado (24)

– USF Tiradentes: das 7h30 às 16h45

– Shopping Norte Sul Plaza: das 10h às 17h

– Parque das Nações Indígenas (entrada Guarany): das 11h às 17h

Domingo (25)

– USF Tiradentes: das 7h30 às 16h45

– Shopping Norte Sul Plaza: das 11h às 17h

A Sesau orienta a população a não perder a oportunidade e manter a vacinação em dia, principalmente em períodos de maior incidência de doenças respiratórias.

