Atleta de MS conquista prata em Pan Sub-15

O sul-mato-grossense Ryan Samuel Brandão, de 15 anos, brilhou em sua estreia no Campeonato Pan-Americano de Wrestling, disputado na Guatemala. O lutador conquistou a medalha de prata, na categoria até 57 kg do estilo greco-romano.

A campanha de Ryan foi marcada por uma vitória impressionante sobre o estadunidense Mason Misalps, na semifinal, por 8 a 0. Na decisão pelo ouro, o brasileiro enfrentou o mexicano Uriel Sanchez, que levou a melhor, e garantiu o título da competição.

Apesar da derrota na final, Ryan demonstrou maturidade e gratidão pela oportunidade. “Foram lutas muito duras. Eu estava com muito nervosismo, toda hora antes da luta eu olhava para meu peito e via a bandeira do Brasil. Isso me dava mais coragem para representar o meu país, mas tudo foi na vontade de Deus”, declarou à reportagem de O Estado.

O campo-grandense descreveu a sensação de subir ao pódio. “Foi uma coisa muito emocionante porque sempre quis estar onde estou hoje”. A experiência internacional também marcou o atleta fora dos tapetes: “Está sendo uma coisa muito boa. Gostei muito dos treinos daqui. O pessoal da Guatemala é muito gentil com as pessoas”, destacou.

O desempenho de Ryan se soma ao bom momento do Brasil na competição. No mesmo dia, também no estilo greco-romano, o carioca Arthur Estevão levou o único ouro do Brasil até agora, ao vencer o porto-riquenho Jenier Pastrana. Já Erick Salustino (RJ) e Guilherme Simeoni (SP) conquistaram medalhas de bronze.

Neste sábado (24), a equipe brasileira volta à disputa com atletas no estilo livre masculino, com os atletas Marcos Vidal (AM), Azueres Neto (PB), Jorge da Silva (AP), Enzo Torres (PE) e os já premiados Salustino, Simeoni e Arthur Estevão. A expectativa é de mais vitórias para o Brasil no encerramento do torneio. (MR)

Por Melissa Ramos

