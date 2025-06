Carro é encontrado danificado e com vestígios de sangue no centro de Campo Grande

Um veículo Honda HR-V foi encontrado abandonado na manhã desta segunda-feira (30) no canteiro central da Avenida Afonso Pena, no cruzamento com a Rua José Antônio, em uma das regiões mais movimentadas de Campo Grande. O carro apresentava sinais de colisão e possíveis indícios de que alguém pode ter sido socorrido após um acidente.

O veículo estava com um dos pneus furados e sem a porta do passageiro, que foi arrancada. A lateral do motorista também apresentava batidas. Próximo ao carro, equipes encontraram uma luva suja de sangue que pertence a um militar do Corpo de Bombeiros, sugerindo que houve atendimento de vítima no local, embora não haja confirmação oficial sobre feridos.

No entorno do veículo também foram localizados pedaços de lataria e estilhaços de vidro, reforçando a suspeita de que o local tenha sido palco de um acidente. Ainda não há informações sobre quantos veículos estariam envolvidos nem sobre a dinâmica do possível acidente.

A cena chama atenção de motoristas que passam pelo trecho, e o caso deverá ser apurado pelas autoridades de trânsito e pela polícia. Até o momento, não há informações oficiais sobre o responsável pelo veículo, nem sobre possíveis vítimas.

