Sábado será marcado por calor intenso e noites de ar seco, com poucas nuvens na maior parte das cidades de MS

O sábado (16) deve ser marcado por calor durante o dia e noites de ar seco em diversas cidades de Mato Grosso do Sul. Segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a maior parte do Estado terá céu limpo ou com poucas nuvens, e os ventos permanecem fracos, favorecendo a sensação de calor nas tardes.

Em Corumbá, a mínima registrada deve ser de 12°C, enquanto a máxima pode chegar a 33°C, com umidade variando de 10% a 70%. A cidade terá predomínio de sol, com poucas nuvens à noite.

Campo Grande terá mínima de 11°C e máxima de 32°C, com umidade entre 20% e 75%. A capital terá céu claro durante todo o dia, e os ventos vão soprar com rajadas moderadas ocasionais.

Em Ponta Porã, a mínima será de 12°C e a máxima de 30°C, com ventos fracos durante o dia e pouca variação na cobertura de nuvens, predominando poucas nuvens pela manhã e à noite.

Dourados deve registrar mínima de 12°C e máxima de 29°C, com céu claro à tarde e poucas nuvens pela manhã e à noite.

Já Três Lagoas terá mínima de 13°C e máxima de 28°C, com umidade oscilando entre 20% e 80%.

O quadro geral indica um sábado de tempo firme em praticamente todo o Estado, com calor intenso nas horas mais quentes e noites de baixa umidade, exigindo atenção à hidratação e cuidados com o ar seco, especialmente para crianças e idosos.

