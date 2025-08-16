Idoso perde R$ 117 mil em golpe ao buscar bicicleta elétrica na internet em Campo Grande

Um idoso de 73 anos procurou a polícia em Campo Grande após ser vítima de um golpe que resultou na perda de R$ 117.900,00. O crime ocorreu quando ele pesquisava por uma bicicleta elétrica no Google e foi abordado por um golpista que se passou por vendedor do Mercado Livre.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma chamada de vídeo do suposto vendedor e, durante a ligação, foram realizadas duas transferências via Pix que totalizaram o valor perdido.

O neto do idoso desconfiou da demora e do comportamento estranho do avô ao telefone, interveio e tomou o celular. Ao acionar o atendimento do banco, confirmou que duas transações fraudulentas haviam sido concluídas.

O idoso relatou ainda que, após o golpe, não conseguiu mais acessar seus aplicativos bancários. Ele afirmou desconhecer tanto a chave Pix utilizada pelos criminosos quanto o número de telefone do qual recebeu a ligação.

O caso está sendo investigado pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), que tenta identificar os autores e rastrear o destino do dinheiro. A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra os golpistas e solicitou ser intimada por meio eletrônico.

