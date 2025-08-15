Homem é preso com mais de 1.6 tonelada de maconha em carro roubado durante operação em Sidrolândia

Durante ação da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, em ação conjunta com a PRF (Policia Rodoviária Federal) prendeu na manhã desta sexta-feira (15) um homem de 30 anos, que não teve suas informações divulgadas, transportando 1.627 kg de maconha em um veículo roubado. O caso aconteceu na BR-060.

A prisão aconteceu após agentes da DENAR acionar a PRF informando que um Chevrolet Onix havia furado uma fiscalização da DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) em Ponta Porã e seguia em duração a Sidrolândia. Um bloqueio foi montado no km 425 da BR-060, mas o condutor entrou na cidade e desobedeceu às ordens de parada.

Após perseguição e novo cerco, o veículo foi interceptado na esquina das ruas Nioaque e Av. Antero Lemes da Silva. Durante abordagem, o motorista tentou colidir com a viatura da PRF, obrigando os policias a efetivarem disparos para tentar imobilizar o veículo. Com o pneu furado, o suspeito foi detido no local.

Dentro do carro, os policias encontraram 1.627 kg de maconha, embalados em 1.627 tabletes, escondidos sob um pano preto. Ao verificar os dados do veículo, foi contatado que o Chevrolet Onix, ainda com a placa original, foi roubado em Carapicuíba (SP) no dia 12 de agosto.

O preso, já possuia passagens pela polícia, acusado por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez volante. Ele foi encaminhado para a DENAR de Campo Grande, com a droga e o veículo apreendido.

