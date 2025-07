Carro cai de ponte sobre o Rio Anhumas em Bonito

Um carro caiu da ponte sobre o Rio Anhumas, um dos trechos mais conhecidos pelas águas cristalinas de Bonito, cidade a 297 quilômetros de Campo Grande, no fim da tarde dessa terça-feira (15). Apesar do susto e da gravidade da situação, nenhuma das quatro pessoas que estavam no veículo ficou ferida.

De acordo com informações preliminares, o automóvel despencou da ponte em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas. Testemunhas relataram que o trecho apresentava alta concentração de poeira, o que pode ter prejudicado a visibilidade da pista e contribuído para o acidente.

Assim que o veículo caiu da ponte, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para prestar atendimento no local. Os passageiros – que não tiveram os nomes divulgados, conseguiram sair do carro e foram avaliados pelas equipes de resgate. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde detalhado dos ocupantes, nem sobre os danos materiais causados pela queda.

A Polícia Civil acompanha o caso e deve ouvir as testemunhas e os envolvidos para apurar as causas do acidente. A ponte sobre o Rio Anhumas é uma passagem importante na região, frequentemente utilizada por moradores e turistas, o que acende o alerta para as condições de segurança do trecho.

O Rio Anhumas é um dos atrativos naturais da região de Bonito, conhecido por seu cenário paradisíaco e pelas atividades de ecoturismo. Apesar disso, a estrada que leva até a ponte é não asfaltada e sujeita à formação de poeira, principalmente em períodos de estiagem, o que representa riscos adicionais para os motoristas.

As autoridades locais ainda devem avaliar se há danos estruturais na ponte e se será necessário realizar alguma interdição temporária no trecho.

