Nutricionista morre após colidir moto contra caminhão em Amambai

Na tarde desta terça-feira (15), um nutricionista de 33 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito Avenida Pedro Manvailer em Amambai.

Segundo o jornal A Gazeta News, o homem foi identificado como Manoel Mello, que também é empresário e conduzia uma motocicleta Honda CBR 1000RR, quando foi surpeendido e colidiu contra um caminhão caçamba que realizou um cruzamento na avenida.

O homem ainda tentou freiar, mas acabou derrapando a moto e se chocando contra a roda do caminhão. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com vida e foi encaminhado ao Hospital Regional da cidade, no entanto, ele faleceu no local.

Manoel teve múltiplas fraturas e hemorragia interna. A Polícia Civil e Perícia Científica estiveram no local da colisão para atender a ocorrência.

