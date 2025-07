Mulher é presa após esfaquear companheiro com caco de vidro em Campo Grande

Na madrugada desta quarta-feira (16), uma mulher de 36 anos foi detida após esfaquear o companheiro, de 22 anos, com um caco de vidro, em Campo Grande. O caso ocorreu na casa onde o casal vive, no bairro Vila Piratininga, e foi registrado como lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica.

Segundo infomações do boletim de ocorrência, os dois haviam participado de uma festa na casa do irmão da suspeita. Durante o evento, a mulher teria conversado com outro homem, o que teria despertado ciúmes no companheiro e iniciado uma discussão.

A versão da mulher é de que, ao chegarem em casa, foi agredida com um soco na boca. Em reação, pegou um caco de vidro e atingiu o homem nos dois braços, causando ferimentos graves. Já o companheiro contou que tentou sair de casa após a briga, mas foi impedido por ela, que trancou o portão e o agrediu com um aparador de grama antes de usar o vidro para feri-lo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a vítima à Santa Casa, com perda de tecido e suspeita de fratura no braço. A autora foi encaminhada à delegacia, onde foi identificada como responsável pela agressão.

A Polícia Civil investiga o caso.