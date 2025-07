Homem é preso com mais de 4 mil litros de combustível contrabandeado em Corumbá

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Receita Federal resultou, nesta terça-feira (15), na prisão de um homem de 39 anos por contrabando de combustível em Corumbá, cidade localizada a 444 quilômetros de Campo Grande. Informações sobre a identidade do suspeito não foram duvulgadas.

Durante a ação, foram apreendidos aproximadamente 4.400 litros de gasolina e óleo diesel de origem boliviana, armazenados de forma irregular em duas residências no bairro Jardim dos Estados, em uma área conhecida como “invasão”. Parte do combustível estava sendo descarregada no momento em que os agentes chegaram ao local.

O suspeito foi detido em flagrante e levado à unidade policial para os procedimentos legais.

Segundo a Polícia Civil, o comércio clandestino de combustíveis representa um grave risco à segurança pública, podendo provocar incêndios, explosões e danos ambientais. A operação faz parte dos esforços de combate ao tráfico de combustíveis na região de fronteira com a Bolívia.