Homem envolvido em roubo de malote é preso em Ponta Porã

Na última quinta-feira(19), um homem identificado como F.W.R.M de 43 anos foi preso por ser um dos autores do roubo de um malote de dinheiro ocorrido em frente à agência do Banco Sicredi, no dia 2 de setembro desse ano na cidade de Ponta Porã.

O cumprimento do mandado de prisão foi feito por uma equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, em ação conjunta com o GARRAS (Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros).

A investigação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã com base na análise de imagens de câmeras de segurança, tanto do banco quanto de estabelecimentos comerciais próximos, além de depoimentos colhidos de testemunhas e da vítima. Através dessas diligências, constatou-se que um veículo de cor branca havia deixado um dos criminosos nas proximidades do local do crime. Esse autor, ao desembarcar, abordou a vítima, anunciou o assalto com uma arma de fogo em punho e ordenou a entrega do malote contendo o dinheiro.

Com base nas informações obtidas, uma equipe de investigação conseguiu identificar o carro utilizado na ação criminosa, chegando ao proprietário, que teve participação direta no roubo. A partir dessa identificação, foi representada judicialmente a prisão do autor, bem como a expedição de mandado de busca e apreensão em sua residência, os quais foram devidamente cumpridos pela Polícia Civil nesta quinta-feira.

O preso, conhecido pela alcunha de “Piroca”, também possui antecedentes criminais, sendo um dos autores do assalto a banco ocorrido em 2013, na cidade de Antônio João-MS, em uma ação que ficou conhecida como “Novo Cangaço”. A equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã continua com as investigações para prender o restante do grupo criminoso.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.