Carro abandonado com maconha e skunk é encontrado na MS-156

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) aprendeu na manhã de ontem (31) quase 150 kg de maconha e mais 12 kg de skunk em um veículo na MS-156, zona rural de Amambai, distante a 340 quilômetros de Campo Grande.

Os agentes faziam patrulhamento na região quando localizaram um veículo abandonado às margens da rodovia. Ao se aproximarem do carro, os policiais perceberam que o mesmo havia sido abandonado e estava lotado de tabletes de entorpecentes. Buscas foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Ao todo, foram apreendidos 146 kg de maconha e 12,40 kg de skunk. A droga, avaliada em aproximadamente R$ 452 mil, foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Amambai.

Com informações de Jornal da Nova

