Para sair da mesmice: Lanche da tarde completo é opção para matar a fome

Lá no fim da tarde bate aquela fome não é? Mas nem sempre queremos comer algo muito pesado, ou temos tempo para fazer uma receita muito elaborada apenas par um lanche. Veja a receita de um lanchão da tarde, com ingredientes saudáveis.

Ingredientes:

Massa:

3 tabletes de fermento biológico (45g)

3 ovos

3 colheres (sopa) de açúcar

1 xícara (chá) de óleo

1 e meia xícara (chá) de Leite em pó Instantâneo morno

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 envelope de Creme de Cebola

1 xícara (chá) de Aveia Flocos

2 colheres (sopa) de semente de girassol

Recheio:

meio maço de agrião (pode ser substituído por alface)

2 tomates em rodelas

meia xícara (chá) de champignons fatiados (pode ser azeitona, picles ou presunto)

2 mozarela de búfala grandes fatiadas (ou qualquer outro queijo)

Modo de Preparo:

Massa:

Em um liquidificador, bata o fermento com os ovos, o açúcar, o óleo e o leite morno. Desligue e misture a farinha, o Creme de Cebola, a Aveia e as sementes de girassol.

Despeje em formas individuais de bolo inglês (12 x 5 x 5cm) untadas com manteiga e polvilhadas com farinha de trigo e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos.

Recheio:

Abra os pães, recheie com o agrião, o tomate, o champignon e a mozarela de búfala e sirva.

Dica: Esse sanduiche pode ser complementado com ingredientes de sua preferência como maionese, cenoura ralada, beterraba. O lanche também cai muito bem com um suco natural ou de polpa.

