Campo Grande ganha curso inédito sobre carreira do médico sob o olhar do empreendedorismo

Estratégias serão ensinadas em curso de média duração

A figura do médico empreendedor tem ganhado cada vez mais o mercado competitivo. Seja para abrir um consultório, investir em uma linha de pesquisa ou em uma sociedade médica, o empreendedorismo está envolvido. E como fazer isso de forma profissional, estruturada e com estratégias?

A resposta está no curso “Gestão da Carreira Médica, Inteligência Financeira e Empreendedorismo” oferecido pela Faculdade Insted e a Sheep.me, de forma presencial, em Campo Grande. Este tema é inédito em Campo Grande, com participação de palestrantes de Brasília, Porto Alegre, São Paulo, Campo Grande, Campinas e outros locais do pais.

O objetivo é capacitar o médico para essa visão global da profissão, com modelos apropriados que envolvem o uso de tecnologia para inovações em saúde, gestão administrativa, gestão tributária, gestão de risco, inteligência financeira, estratégias de marketing médico, entre outros.

“O médico vai ter acesso a informações importantes, adequadas à realidade do nosso mercado, para colocá-las em prática a curto, médio e longo prazo. Já temos casos de sucesso em Mato Grosso do Sul e tenho certeza que quem se inscrever vai se surpreender”, ressalta o coordenador do curso, o médico Márcio Eduardo de Souza Pereira.

O curso é de maneira híbrida, podendo ser assistido de maneira online pelos participantes. Além disso, as aulas ficarão gravadas por um período determinado.

Todo o conhecimento técnico adquirido na universidade passará a integrar uma parte de atuação muitas vezes deixada a segundo plano. Segundo o dr. Márcio Eduardo o curso irá mostrar ao médico que é possível cuidar da parte de gestão e financeira com qualidade, tendo ferramentas tecnológicas e profissionais capacitados sem esquecer o principal: o atendimento humanizado.

No total, serão sete módulos ministrados por profissionais renomados dentro e fora do país, sendo que cada módulo será explanado, mensalmente, sempre em uma sexta-feira à noite e em um sábado de manhã. O projeto pedagógico foi planejado de modo que o médico consiga se organizar e extrair ao máximo o conhecimento necessário em um curso de média duração (sete meses).

Aula inaugural

O curso “Gestão da Carreira Médica, Inteligência Financeira e Empreendedorismo” terá início no dia 2 de setembro (sexta-feira) com o tema Inovação em Saúde, proferido pelo médico anestesiologista, com MBA em Gestão em Saúde e mentor de startups, Cristiano Englert.

Informações: Gestão da Carreira Médica, Inteligência Financeira e Empreendedorismo

início: 2/09/2022

inscrição: gestaocarreiramedica.com.br