Flamengo acerta a venda do atacante Lázaro para time da Espanha

O Flamengo acertou a venda do atacante Lázaro ao Almería, da Espanha. O clube espanhol vai desembolsar 7 milhões de euros, cerca de R$ 36 milhões na cotação atual, por 70% dos direitos do jogador.

O Almería, inicialmente, colocou à mesa uma proposta de 5 milhões de euros, e mais 2 milhões em variáveis, por 70% dos direitos do camisa 13. O Rubro-Negro, porém, indicou o pagamento dos 7 milhões diretamente, e houve um acordo. A informação foi publicada, primeiramente, pelo “ge” e confirmada pelo UOL Esporte.

Agora, os clubes buscam concluir tudo a tempo de o jogador ser registrado antes do fechamento da janela de transferência no país europeu, o que acontece hoje (1). O vínculo de Lázaro com o clube da Gávea tinha validade até 2025.

Recentemente, o West Ham, da Inglaterra, demonstrou interesse no atacante e fez uma proposta de 5 milhões de libras, cerca de R$ 30 milhões, mas não houve avanço.

Cria da base do Flamengo, Lázaro foi herói do título mundial sub-17 da Seleção Brasileira em 2019. Ele foi promovido ao elenco profissional sob muita expectativa, tornando-se, inclusive, xodó do então técnico Jorge Jesus.

Em seu período no Ninho do Urubu, o treinador lusitano viu no atacante muito potencial, mas não teve tanto tempo para trabalhar, já que, posteriormente, se transferiu para o Benfica (POR).

Sem muitas oportunidades no decorrer de 2021, Lázaro cogitou respirar novos ares ao receber uma proposta do futebol português no início do ano, mas Paulo Sousa demonstrou contar com o jogador, que passou a ser mais utilizado -e chegou a ser um dos destaques na Supercopa do Brasil.

Com Dorival Júnior, vem sendo escalado na equipe que disputa o Brasileiro, enquanto o “time A” atua na Libertadores e Copa do Brasil. Nas últimas semanas, balançou a rede contra Juventude, Atlético-GO, São Paulo e Athletico-PR.

Com informações da Folhapress, por ALEXANDRE ARAÚJO E BRUNO BRAZ