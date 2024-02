Carreta tomba e deixa parte da BR-262 interditada

Na noite de sexta-feira (9), uma carreta que transportava fertilizantes tombou na BR-262, na cidade de Corumbá, região oeste de Mato Grosso do Sul. Parte da carga ficou espalhada pela rodovia.

De acordo com a site Diário Corumbaense, o acidente teria acontecido por volta das 21h e deixou parte da rodovia interditada, no trecho de acesso à uma mina de cimento.

Ainda de acordo com o site, o condutor seguia no sentido Corumbá – Campo Grande, e não teve ferimentos graves e recusou atendimento médico. Uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros e uma da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local, que teve o trânsito liberado pouco tempo depois.

Com informações do portal diário Corumbaense.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: