O horóscopo chinês é uma tradição milenar que oferece uma perspectiva única sobre a personalidade e o destino, servindo como guia para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Aproveite o Ano Novo Chinês para se conectar com seu signo, entender as influências em sua vida e traçar um caminho próspero para o futuro.

Ano do Dragão: veja qual é o seu signo do horóscopo chinês!

Rato: É adaptável, otimista, versátil, extrovertido, perspicaz e cauteloso. Entre seus pontos fracos estão a timidez, teimosia, exigência, falta de persistência e egocentrismo.

Nascidos nos anos: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 e 2020.

Búfalo: Carrega características como lealdade, honestidade, senso de responsabilidade e lógica. Em relação aos pontos mais fracos, podemos citar a introspecção, o conservadorismo, a teimosia e a cautela em excesso.

Nascidos nos anos: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 e 2021.

Tigre: Bravura, paixão, otimismo, amor por desafios e aventuras amorosas. Dentre os pontos mais fracos, destacamos a rebeldia, o excesso de confiança, a teimosia e a emoção em excesso.

Nascidos nos anos: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 e 2022.

Coelho: É generoso, de bom coração, gracioso, otimista, espirituoso e alerta. Do lado não tão positivo, temos características como a falta de vaidade, instabilidade emocional e facilidade de se sentir satisfeito com o status quo, não indo em busca de ir além.

Nascidos nos anos: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 e 2023.

Dragão: Determinação, ambição, energia, sinceridade, senso de independência e costuma ser mais popular entre os amigos. Os aspectos mais fracos são a impaciência, pouca tolerância e o fato de não gostar de admitir os próprios erros.

Nascidos nos anos: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 e 2024.

Serpente: É calmo, modesto, inteligente, talentoso, perspicaz e carrega muitas inspirações. Entre os pontos fracos estão a indiferença, o ceticismo e a possessividade.

Nascidos nos anos: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 e 2025.

Cavalo: É alegre, popular, talentoso, perceptivo e inteligente. Por outro lado, pode ser extremamente ambicioso e confiante, podendo também ser esnobe.

Nascidos nos anos: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 e 2026.

Cabra: Apresenta características como gentileza, simpatia, calmaria, criatividade, imaginação fértil, sociabilidade e atenção. Porém, pode pecar pelo negativismo, falta de praticidade e teimosia.

Nascidos nos anos: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 e 2027.

Macaco: Tem grande senso de atividade e perspicácia, além da inteligência, bom-humor, sociabilidade, coragem e justiça. Entre os pontos mais fracos, estão a tendência de ser oportunista, impaciente e vaidoso.

Nascidos nos anos: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 e 2028.

Galo: Apresenta características como independência, respeito próprio e agilidade mental. Por outro lado, pode ser impaciente, crítico, excêntrico, tacanho e egoísta.

Nascidos nos anos: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 e 2029.

Cachorro: Coragem, lealdade, responsabilidade e inteligência. Nos pontos fracos, destacamos a sensibilidade excessiva, conservadorismo e teimosia.

Nascidos nos anos: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 e 2030.

Porco: É diligente, sincero, positivo, responsável, compassivo e generoso. Porém, pode ser facilmente influenciável, realista demais, emotivo em excesso e autoindulgente.

Nascidos nos anos:1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 e 2031.

Com informações do site Astrolink.

