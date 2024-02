Câmera de segurança identifica suspeito de assassinar mulher em Ponta Porã

Câmeras de segurança registraram imagens do homem suspeito de assassinar Vicência dos Santos, de 46 anos, em Ponta Porã, foi identificado pela polícia, por meio de imagens de uma câmera de segurança.

Segunda informações da Polícia Civil, a investigação revela que o suspeito e a vítima se conheceram na noite do crime, em um bar na região, e não haviam se relacionado anteriormente. O corpo da vítima foi encontrado na manhã de sexta-feira (9), na Rua Maracanã esquina com Astolfo do Amaral.

Ainda de acordo com a polícia, seis pessoas foram ouvidas na delegacia, até o momento. Imagens de uma câmera de segurança identificaram o suspeito, que ainda não foi encontrado.

A motivação do crime ainda está sendo investigada e a Polícia Civil, caso alguém tenha informações sobre o paradeiro do suspeito, que entre em contato com a 1ªDelegacia de Polícia de Ponta Porã, pelo (67) 99639-2747.

