Apreensão de 126 kg análogas a cocaína e pasta base tinham como destino São Paulo

Na última sexta-feira (09), uma operação conjunta envolvendo a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de mais de 126 kg de uma substância entorpecente, semelhante à pasta base de cocaína, ocultos em um veículo na cidade de Campo Grande.

A ação foi desencadeada durante investigações sobre tráfico de drogas e envolveu o compartilhamento de informações entre as delegacias mencionadas. Com o apoio de uma equipe da PRF e um cão farejador, o GARRAS se dirigiu a uma transportadora de veículos.

No local, o cão farejador identificou a presença de drogas nas rodas de uma camionete. Após a remoção das rodas, os policiais encontraram 125 tabletes da substância, semelhante à pasta base de cocaína, escondidos nos pneus do veículo.

Após a apreensão da droga e do veículo, a equipe policial conduziu diligências que resultaram na qualificação do suspeito, embora não tenha sido localizado. Prosseguindo com as investigações, o indivíduo será posteriormente indiciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.