Carreta de algodão tomba na MS-306

Na tarde desta segunda-feira(28), uma carreta carregada com fardos de algodão tombou nas imediações da rotatória do Posto Mirante, na cidade de Chapadão do Sul.

Segundo informações do chapadense news, o trânsito neste trecho da MS-306 está lento. Ainda não há informações sobre como o acidente acontecer, a suspeita é que mas uma das partes da carreta tenha desengatado.

A empresa Way-306 também executa obras nesta área, funcionários estavam no local. O Corpo de Bombeiros não foi acionado porque não houve vítimas.

