Associação de Voluntários do Combate ao Câncer é constituída para fortalecer atendimento e prevenção no Hospital de Amor

Na última quinta-feira, 24 de outubro, o Hospital de Amor realizou uma cerimônia significativa para a formalização da Associação de Voluntários do Combate ao Câncer. O evento marcou a posse da nova diretoria e do conselho fiscal, reforçando o compromisso do hospital com a prevenção e o atendimento a pacientes em todo o Brasil. Com mais de 20 anos de atuação, o Hospital de Amor é amplamente reconhecido por seus esforços na prevenção de cânceres como o de mama, útero, pele, boca e intestino, possuindo 27 unidades fixas e 52 móveis em diversas regiões do país.

A diretoria da associação é composta por Franthieska Correa como Presidente, Sebastião Messias de Souza como Vice-Presidente, Juscelino Homem de Carvalho como Tesoureiro, Odilon José da Costa como Vice-Tesoureiro, Dagmar Tavares como Secretário e Iacita Rodrigues Azamor como Vice-Secretária. Durante a cerimônia, a médica Ruth Bonini compartilhou a trajetória do hospital, relembrando sua contribuição desde a construção da unidade em 2012. A assistente social e oncologista paliativista Flávia Miranda destacou a importância do trabalho voluntário, enfatizando que a formalização da associação é um passo essencial para definir sua identidade e objetivos.

Rosângela Barros, presente no evento, fez uma palestra inspiradora, ressaltando o valor do voluntariado: “É uma experiência única ver o comprometimento espontâneo dos brasileiros com essa causa tão importante.” Franthieska Correa, agora Presidente da associação e Coordenadora do Hospital do Amor em Campo Grande, expressou a motivação por trás da iniciativa: “A associação nasce de um sonho movido pela fé e pela vontade de unir voluntários em prol dos pacientes e da Unidade de Prevenção, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.” A Procuradora Fabiola Marquetti, que atuou como presidente temporária, conduziu a leitura do Estatuto e apresentou a chapa única, que foi eleita por aclamação. Em seu discurso de posse, a presidente Franthieska manifestou sua gratidão e confiança no trabalho coletivo, afirmando: “Nossa missão em prol do Hospital do Amor é urgente e essencial. Juntos, podemos fazer a diferença na vida de quem mais precisa.”

Estavam presentes prestigiando o evento diversas autoridades, entre elas o Deputado Estadual Renato Câmara, o Desembargador Ary Raghiant Neto, Flavia Carvalho – Gerente Administrativa do Hospital do Amor de Campo Grande, Cristiane Iguma Câmara – Coordenadora do Hospital do Amor de Dourados. Agradecimentos especiais foram direcionados à CDL de Campo Grande pela cessão do espaço, em nome do Sr. Presidente Adelaido Vila.