Homem condenado por tráfico de drogras foge pelas ruas e acaba preso em Três Lagoas

Na manhã desta segunda-feira(28), um homem condenado foi preso pelo crime de tráfico de drogas tentando fugir pelas ruas da cidade de Três Lagoas. Ele é condenado a mais de seis anos prisão em regime fechado.

A condenação ocorreu em julho de 2022, após todos os recursos interpostos pela defesa, a sentença condenatória foi mantida. O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal Residual de Três Lagoas.

A equipe policial apurou que o homem estaria morando na casa de sua mãe, no Bairro Violetas. Os investigadores foram até ao local, porém foram informados por uma moradora que ele não residia mais naquele imóvel.

Como havia informações precisas em sentido contrário, os investigadores permaneceram próximos dali em campana, quando observaram um homem chegando e adentrando no imóvel e que momentos depois saiu pilotando uma motocicleta.

Os agentes ainda tentaram abordá-lo, mas este não obedeceu e passou a trafegar pelas ruas de diversos bairros. Foi realizado o acompanhamento tático, até que ele foi alcançado e abordado no Bairro São Carlos, quando recebeu voz de prisão.

A prisão foi realizada pela Seção de investigação Geral e do Núcleo Regional de Inteligência de Três Lagoas.

Após a realização do exame de corpo de delito, ele será encaminhado a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas para o início do cumprimento da pena estipulada.

A SIG de Três Lagoas solicita apoio da população com informações sobre crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp).

