Motorista bate carro em árvore e fica preso às ferragens na MS-395

Jovem de 21 anos ficou ferido, nesse domingo (27), na MS-395, entre Bataguassu e Brasilândia, após perder o controle da direção do carro que conduzia e bater de frente com uma árvore. Com a colisão, o rapaz ficou preso às ferragens.

De acordo com o site Cenário MS, a vítima seguia em um VW Gol, quando por motivos ainda desconhecidos saiu da pista, invadiu a vegetação e colidiu contra a árvore. Com o impacto, a frente do automóvel ficou completamente destruída.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou utilizar em desencarcerador para retirar a vítima do veículo, que foi socorrida com politraumatismo na perna esquerda e diversas escoriações no rosto.

Por estar utilizando cinto de segurança, o condutor evitou ferimentos maiores e foi encaminhado a um hospital da região, onde recebeu atendimento médico necessário.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.