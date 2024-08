Operação shamar prende dono de conveniência por estupro de adolescente no estebelecimento

Na última sexta-feira(02) um homem de 43 anos foi preso por ter abusado sexualmente de uma adolescente de 15 anos de idade em Dourados, a 225km de Campo Grande.

O crime aconteceu na madrugada do dia 21/07 e foi registrado no dia seguinte. Segundo a vítima, ouvida na forma de depoimento especial, ela estava indo para casa e, no caminho, passou próximo a uma conveniência e pediu para ir ao banheiro, sendo arrastada pelo dono do estabelecimento.

O homem identificado como, L.R.M. teria abusado dela sexualmente dentro do cômodo, mantendo conjunção carnal, e, depois do ato, a colocou para fora do lugar, sem roupas. A versão foi confirmada por uma testemunha que auxiliou a vítima, levando-a para casa. Esta testemunha encontrou a adolescente nua na frente da conveniência, tremendo e com medo.

A mãe da vítima também foi ouvida e contou que, na madrugada dos fatos, a adolescente chegou em casa chorosa e assustada, sentindo dores na região pélvica, mas não quis contar o ocorrido, se abrindo somente para a irmã. A irmã então contou para a mãe o que tinha acontecido e ela levou a vítima para o hospital.

O prontuário médico da adolescente apontou indícios de lesões na vagina. A vítima passou por perícia e um laudo pericial deverá ser confeccionado e encaminhado para a DAM/Dourados.

Um inquérito policial foi instaurado e as investigações continuam em andamento. A prisão foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.