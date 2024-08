Escola Funsat está com inscrições abertas para cursos e do programa “Mulheres mil”

A Escola Funsat está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes neste mês de agosto. Chances de acesso a capacitação, de forma gratuita, e contempla grades com até 60 horas aula de duração.

Voltada para o aprendizado da “Higiene e Manipulação de Alimentos”, uma das turmas terá início no dia 13 de agosto, com previsão da conclusão no dia 15. As aulas acontecem das 7h às 10h, na Escola Funsat, localizada no 1° andar da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Para participar deste curso, que terá 30 vagas, é preciso ser alfabetizado.

Já o curso de barbeiro, com 60 horas/aula, terá atividades entre 19 de agosto e 6 de setembro, sempre no período matutino, das 7h às 11h. A prerrogativa para se inscrever em alguma das 12 vagas, é ser alfabetizado.

Programa chega ao Coophavila e Aero Rancho

Agosto também será o momento da abertura de mais duas salas de aula do “Mulheres Mil”. A Escola Funsat leva o programa para os bairros Aero Rancho e Coophavila II, com 100 vagas, 50 em cada local. A capacitação que será oferecida, é a de “Assistente Administrativa”, que terá 160 horas de capacitação.

As alunas recebem uma bolsa de apoio. Desde o início deste ano, 145 mulheres já foram certificadas pelo programa. Um grupo de 75 alunas está em capacitação no Jardim Canguru, com previsão de término das aulas em setembro.

O link para a pré-inscrição é o https://forms.gle/Nv7KZ1ghMGLcBzyn9

