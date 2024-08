Marido esfaqueia mulher no rosto após ingerir bebida alcoólica

O caso aconteceu no Jardim Noroeste; o autor do crime fugiu do local

Na noite de ontem (05), uma mulher foi esfaqueada no rosto pelo marido, após uma discussão no bairro Jardim Noroeste. O casal tinha consumido bebidas alcoólicas e o autor do crime está foragido.

De acordo com informações, a mulher teria jogado pedras no marido no momento em que estavam discutindo, quando o homem pegou uma faca da cozinha e desferiu os golpes na mulher, que ficou com parte do objeto no rosto.

Os vizinhos escutaram o pedido de socorro da vítima e acionaram o Corpo de Bombeiros e a Policia Militar. Ela foi encaminhada para atendimento médico na CRS (Centro Regional de Saúde) do bairro Nova Bahia

Segundo testemunhas a briga entre o casal era rotineira. O caso foi registrado como violência doméstica e feminícidio.

