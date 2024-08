PRF apreende 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Brasilândia

Durante uma fiscalização na BR-158, em Brasilândia (MS), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na noite de ontem (27), cerca de 24.280 maços de cigarros contrabandeados.

O condutor relatou que transportava caixotes de cervejas vazias, mas devido ao nervosismo na hora de relatar, os policiais suspeitaram que tinha algo errado. Ao vistoriarem o caminhão Ford/Cargo encontraram várias caixas contendo maços de cigarros escondidos entre os caixotes de cervejas.

Junto com o motorista do caminhão também havia um passageiro e ambos afirmaram que a mercadoria contrabandeada foi carregada em Campo Grande e deveria ser entregue em Paranaíba.

Os dois foram encaminhados à Polícia Federal em Três Lagoas (MS).

