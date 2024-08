Após três dias, corpo de adolescente que morreu afogado no rio paraná é encontrado

Na manhã desta terça-feira (27), foi encontrado pelos Bombeiros, o corpo do adolescente de 17 anos que estava desaparecido no Rio Paraná desde o último sábado (24) em Aparecida do Taboado.

De acordo com informações do site Costa Leste News, o jovem desapareceu na tarde de sábado, enquanto nadava no rio junto de dois amigos. Em um dado momento, ele mergulhou e não conseguir retornar à superfície.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 14h40 do sábado e desde então buscas estavam sendo realizadas. Informações são de que o corpo acabou emergindo na água.

O subtenente Joelder Souza, informou que quatro mergulhadores, de Parecida do Taboado e Três Lagoas trabalharam nas buscas e encontraram o corpo do adolescente na manhã desta terça-feira.

“Nós recebemos o apoio da Polícia Militar Ambiental, com a embarcação deles e vieram dois mergulhadores de Três Lagoas que nos auxiliaram, além dos outros dois mergulhadores de Aparecida do Taboado […] o corpo do jovem foi localizado há uma distância de 100 metros do ponto de afogamento que foi passado “, disse.

