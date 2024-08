Projeto da Cidadania, Cine Maturidade exibe amanhã o filme ‘Central do Brasil’ na edição de agosto

Na última quinta-feira de agosto, no dia 29, a população 60+ é a convidada especial do Cine Maturidade, projeto da Secretaria de Estado da Cidadania, que discute o envelhecimento humano sob a ótica do audiovisual.

Nesta edição, o público vai conferir um dos filmes mais consagrados do cinema nacional, e que levou Fernanda Montenegro à indicação do Oscar de melhor atriz: Central do Brasil.

Dirigido por Walter Salles, o drama de 1998 retrata a história de Dora, uma professora aposentada que escreve cartas para pessoas que são analfabetas na estação Central do Brasil, no RJ. Embora nem todas ela envie para o destinatário, uma em especial lhe toca o coração, a de um menino que tenta encontrar o pai que nunca conheceu no interior do Nordeste.

Realizado pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, o projeto une audiovisual e debate com profissionais acerca do envelhecimento. Desta vez, que vai conduzir a discussão pós-sessão é a assistente social Carmem Ferreira Barbosa, presidente do Conselho Regional de Serviço Social de MS.

Para a subsecretária de Políticas Públicas, Zirleide Barbosa, o projeto iniciado ainda em 2023 vem se mostrando um sucesso. “Depois do longa, as pessoas ficam e participam colocando suas opiniões e percepções acerca do que viram, o que é muito bacana porque a visão de um vai completando a do outro, já que as pessoas veem a mensagem de determinada forma”, descreve.

O Cine Maturidade será realizado no MIS, na quinta-feira, dia 29 de agosto, às 14h, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – 3º andar. A entrada é gratuita e aberta a todos.

Com Agência de Notícias MS

