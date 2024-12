Carreta carregada com eucalipto pega fogo na BR-262 em Três Lagoas

Na noite de ontem (11), uma carreta carregada com eucalipto pegou fogo na BR-262, próximo à base da Polícia Rodoviária Federal, em Três Lagoas, a 323 km de Campo Grande. O motorista percebeu as chamas a tempo e conseguiu desconectar o cavalo mecânico da carreta, evitando maiores danos. Felizmente, ninguém ficou ferido.

O trecho, localizado na altura do KM 20, foi interditado para os trabalhos do Corpo de Bombeiros. Duas equipes do 5º Grupamento de Bombeiros Militar foram mobilizadas e utilizaram 10 mil litros de água para extinguir o fogo.

Na manhã desta quinta-feira (12), o tráfego na rodovia foi liberado. A empresa responsável pela carga de eucalipto já está tomando as providências necessárias para a remoção da carreta do local, conforme informações da Rádio Caçula.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais