Motociclista de aplicativo é vítima de roubo e agressão em Campo Grande

Na tarde de quarta-feira (11), um motociclista de aplicativo, de 32 anos foi brutalmente esfaqueado e roubado durante uma corrida no bairro Coophavila II, em Campo Grande. Horas depois, a Polícia Militar prendeu três homens, de 22, 27 e 32 anos, que estavam com a moto da vítima totalmente desmontada.

Conforme o boletim de ocorrência, o caso teve início quando uma mulher solicitou uma corrida via aplicativo na Avenida Júlio de Castilho. Ao chegar no local, o motociclista foi recebido por um homem, que solicitou o transporte até o Portal Caiobá por R$ 23. Durante o trajeto, o passageiro pediu para estender o percurso até uma área mais afastada, oferecendo R$ 40 pelo serviço.

Ao chegarem em uma área de invasão com estrada de terra, o motociclista parou a moto para receber o pagamento. O passageiro, porém, informou que buscaria o dinheiro na casa da irmã. Enquanto caminhavam em direção ao local, o criminoso anunciou o assalto, sacando uma faca de açougueiro. Durante a ação, o homem esfaqueou a vítima e ameaçou: “é hoje que você vai morrer. Deita no chão e mão para trás”.

O assaltante ainda passou a faca no pescoço do motociclista, causando outra lesão, antes de fugir com a moto. A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino, onde recebeu atendimento médico.

Após o ocorrido, a equipe da Rotac (Rondas Ostensivas Táticas e Ações de Choque) realizou buscas pela região. Durante a noite, a polícia foi acionada por uma mulher que relatou a presença de cinco homens armados em frente à sua casa. No bairro Tarumã, outra equipe da PM identificou o principal suspeito, que era o passageiro do crime.

O homem tentou fugir pelo telhado, mas foi capturado e confessou o roubo. Ele revelou que a motocicleta, o celular, o capacete e a faca estavam na casa de um amigo no bairro Coophavila. No local, os agentes encontraram a moto desmontada, com as peças sendo utilizadas em outra moto pertencente ao irmão do suspeito. O restante das peças foi localizado em outra residência.

Os três homens foram presos pelos crimes de roubo e receptação e encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o caso foi registrado. Os suspeitos deverão passar por audiência de custódia nos próximos dias.

A polícia segue investigando o caso para identificar possíveis outros envolvidos no crime.

