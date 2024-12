Homem invade casa e troca objetos furtados por entorpecentes, em Nova Andradina.

Na manhã de segunda-feira (9), um indivíduo foi pego aós furtar uma residência localizada na Rua Domingos Santi, Conjunto Habitacional Durval Andrade Filho, em Nova Andradina.

A casa foi invadida e revirada, de onde foi levado vários objetos pessoais do morador, que não se encontrava em na residência na hora do crime. Entre os objetos levados, havia dinheiro em espécie, alianças e pulseira de ouro, camisetas, perfumes e relógio, somando um prejuízo de mais de R$ 3.000,00. O autor do furto conseguiu ir embora em posse dos objetos.

Poucas horas após a denúncia, que foi feita por um vizinho, o indivíduo foi preso em flagrante enquanto estava escondido no cemitério municipal. Uma parcela dos bens da vítima já havia sido trocada por entorpecentes.

O criminoso já respondia pelo crime de furto, e estava cumprindo pena em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico.

Os bens da vítima foram prontamente restituídos e o indivíduo foi novamente posto à disposição do Poder Judiciário.

