Bebê de 2 meses é socorrido desnutrido e com queimaduras de cigarro em Paranaíba

Um bebê, de dois meses, foi socorrido com sinais de desnutrição, desidratação e com várias cicatrizes pelo corpo que indicam queimaduras de cigarro. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil de Paranaíba. Os pais da criança foram presos no dia 5 de dezembro, e o caso veio à tona nessa quarta-feira (11).

Segundo informações, a situação do bebê só foi descoberta através do bolsa família, já que é preciso manter a pesagem e vacinas da criança em dia para não perder o benefício. Diante da ausência, agentes de saúdes tentaram contato com a mãe para que ela comparecesse em uma unidade de saúde, quando as lesões foram constatadas.

Ao passar pelo médico, foi solicitada a internação imediata da criança na Santa Casa de Paranaíba. Questionados, os pais não souberam explicar as lesões da criança.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e está sendo investigado. Os pais seguirão presos.