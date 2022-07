Carga de agrotóxicos avaliada em R$ 580 mil é apreendido em Amambai

Na carroceria do veículo foram localizados diversos sacos com produtos de origem estrangeira, totalizando 500 kg de agrotóxicos de várias marcas. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 580 mil foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã.

Com informações de Dourados News

