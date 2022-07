Variante do vírus da varíola, primeiro caso de Monkeypox é confirmado em Campo Grande

Foi confirmado em Campo Grande o primeiro caso de Monkeypox, variante do vírus da varíola conhecido mundialmente como a “varíola dos macacos”. O paciente se trata de um homem de 41 anos, com histórico de viagem ao estado de São Paulo, retornando em 19 de junho e com início dos sintomas em 29 do mesmo mês.

Segundo a Sesau (Secretaria de Estado de Saúde), o paciente estava em tratamento domiciliar, isolado e já em estágio de cicatrização das vesículas, ou seja, não correndo mais o risco de transmitir a doença.

Sintomas

O caso foi notificado após o paciente apresentar febre, adenomegalia e lesão cutânea, sintomas característicos da doença, contudo, por serem sintomas presentes em outras infecções, é necessária a realização de um diagnóstico diferencial, com a realização de diversos exames para que sejam descartadas todas as outras suspeitas.

Além dele, outros dois casos suspeitos foram notificados, tendo um sido descartado e outro aguardando resultado de exame, também em isolamento domiciliar. Acesse também: OAB MS defende projeto que prevê porte de arma para magistrados