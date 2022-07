OAB MS defende projeto que prevê porte de arma para magistrados

No retorno do recesso parlamentar previsto para o dia 2 de agosto o projeto de lei do deputado estadual Neno Razuk (PL), que prevê porte de armas a advogados devido ao risco que correm no exercício da profissão. A categoria se manifestou através do presidente da OAB MS.

“OAB/MS é a favor do projeto, pois defende porte de armas para advogados e advogadas”. completou o presidente da Ordem dos Advogados Seccional de MS, Bitto Pereira.

O Projeto de lei do deputado estadual, Neno Razuk (PL), que tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul prevê porte de armas a advogados devido ao risco que correm no exercício da profissão.

Na Assembleia, Neno Razuk apresentou o projeto de lei 205/2022, de 13 de julho deste ano, reconhecendo a necessidade de porte de armas para advogados de Mato Grosso do Sul.

Na justificativa do autor, o profissional inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS) corre risco no exercício da atividade profissional.

“A onda de atentados contra os profissionais do direito preocupa e assusta a categoria em todo o país. Isto posto, é indispensável reconhecer que, assim como os juízes e promotores, os advogados também exercem atividades que expõem sua vida e integridade física”, informa o autor do projeto de lei.