“Não vai mais bater na cara de ninguém”, diz suspeito de matar homem em Campo Grande

A Polícia civil prendeu na manhã desta sexta-feira (15), um homem suspeito de matar a tiros Edijalma Hercules dos Santos, 32, por volta de 00h50, na rua Maria Del Horno Samper, região do Parque do Lageado, sul de Campo Grande. A vítima foi baleada em uma conveniência, mas morreu na Rua Regeneração, enquanto era socorrido pelos amigos.

Segundo boletim de ocorrência, Edijalma foi encontrado por testemunhas dentro de um Volkswagen Gol na Rua Regeneração, no bairro Centenário. Aos policiais, uma testemunha relatou que o suspeito do crime estava na conveniência e esperou pela a vitima.

Momento que o suposto autor começou a efetuar vários disparos de arma de fogo nas costas de Edijalma até descarregar a arma. Após ser atingido, o homem baleado buscou abrigo em sua residência, momento que sua esposa gritou por socorro.

Prisão

Após terem colhido as primeiras informações, os policiais civis escutaram populares da região. Segundo a vizinhança, o suspeito morava na “favela dos anjos”. Inclusive, mostraram o barraco do suposto autor.

No endereço, os policiais ouviram conversas do suspeito com a mãe sobre o disparo que efetuou contra a vítima, dizendo que não sabia se Edijalma teria morrido, pois viu ele correndo para casa. Além disso, que não foi atrás porque suas munições teriam acabado.

Imediatamente, as autoridades cercaram o barraco e prenderam o suspeito. Preso, ele insistiu em saber se a vítima estava com vida e disse em tom de alivio: “Ainda bem, tá feito, não vai mais bater na cara de homem”.

Ele contou na viatura que ele e a vítima teriam se desentendido e que Edijalma teria dado um soco dele há uma semana atrás. Porém, ele mudou sua versão informando não ter sido ele quem efetuou o disparo, acusando o irmão menor de 18 anos.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e qualificado pela traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Já a arma de fogo utilizada, um revolver Marca Amadeo Rossi, calibre .32, foi recolhida.