Carga com 8 mil maços de cigarro é apreendida em Bataguassu

Na manhã desta segunda-feira (30), apreendeu 8.000 maços de cigarros que estavam sendo transportados em um carro foram apreendidos péla Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade de Bataguassu.

Os policiais tentaram abordar o condutor de um GM/Astra, que não obedeceu e empreendeu fuga. Após alguns quilômetros a equipe encontrou o veículo abandonado. O motorista não foi localizado.

No carro foram encontrados vários pacotes de cigarros contrabandeados. A ocorrência será encaminhada à Receita Federal.

