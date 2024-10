Policia Civil recupera veículos roubado em Campo Grande

A Policia Civil, por meio da Defurv, recuperou na manhã de hoje (01), no Jardim Tarumã, dois veículos que haviam sido roubados de duas pessoas idosas de 69 anos e 71 anos.

Os policiais receberam uma denúncia de furto e foram até o local para investigar o caso.

Durante as investigações conseguiram localizar os veículos furtados em uma oficina localizada no Jardim Tarumã, prenderam o suspeito, um homem de 60 anos e recuperaram os veículos, que foram entregues às vítimas.

