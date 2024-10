Motorista abandona caminhonete carregada com quase 2 toneladas de maconha em Sidrolândia

Homem ainda não identificado fugiu de policiais, na manhã desta terça-feira (1), em Sidrolândia, distante 60 quilômetros de Campo Grande, e abandonou a caminhonete que conduzia carregada com 1,9 tonelada de maconha.

Conforme informações, equipes da FICCO MS, que integra agente de diversos órgãos de segurança pública do Estado, realizavam fiscalização na rodovia, quando deram ordem de parada a uma caminhonete Toyota Hillux.

O condutor não obedeceu o comando e fugiu. Foi iniciado acompanhamento pela rodovia, mas o suspeito conseguiu abandonar o veículo em um terreno.

No automóvel, os policiais encontraram centenas de tabletes contendo a droga. Além disso, a placa do veículo foi trocada e no interior havia um rádio de comunicação. O entorpecente e a caminhonete foram encaminhados à Polícia Federal. Ninguém foi preso até o momento.

