Corrida Vida e Saúde do Hospital Adventista do Pênfigo Retorna com Iniciativa Solidária para o RS

Após um intervalo de cinco anos, a Corrida Vida e Saúde, organizada pelo Hospital Adventista do Pênfigo, está de volta para promover saúde, bem-estar e solidariedade. Com a última edição realizada em 2019, este evento quinquenal, que começou em 1999, tornou-se um marco na promoção de um estilo de vida saudável na comunidade.

Histórico do Evento

Este ano, a corrida já atraiu 1.400 inscritos, oferecendo modalidades para todos os gostos: 5km de corrida, 5km de caminhada, 10km de corrida e a corrida Kids, para crianças de 3 a 13 anos. A corrida será neste domingo (26), a partir das 07h e terá como no início na Vila Morera, seguindo em direção ao Parque dos Poderes, com sinalização clara para os trajetos de 5km e 10km.

Iniciativas de Bem-Estar

Além das modalidades esportivas, o evento contará com serviços gratuitos de massagens, aferição de pressão arterial e palestras sobre os oito remédios naturais para a prevenção de doenças, reforçando a importância de um cuidado integral com a saúde.

Solidariedade com o Rio Grande do Sul

Uma das principais iniciativas deste ano é o apelo social em prol das vítimas das recentes enchentes no Rio Grande do Sul. Durante a retirada dos kits e no dia do evento, os atletas são incentivados a doar alimentos, roupas e água. Essas doações serão entregues à Educação Adventista e à Igreja Adventista de Mato Grosso do Sul, que se encarregarão do envio ao destino. “Estamos unidos em prol dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul e contamos com a solidariedade de todos os participantes,” afirma Everton Martim, Diretor do Hospital Adventista do Pênfigo.

“A Corrida Vida e Saúde é mais do que um evento esportivo; é uma oportunidade de unir a comunidade em prol do bem-estar e da solidariedade,” destaca o diretor do Hospital Adventista do Pênfigo.

Com informações da assessoria