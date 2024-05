Polícia resgata jovem mantida em cárcere pelo ex-companheiro, em Dourados

A noite de domingo (5) foi de tensão para uma jovem de 20 anos, que era mantida em cárcere pelo seu ex-companheiro, na cidade de Dourados, localizada a 251 km de Campo Grande. A vítima foi brutalmente agredida e teve seus cabelos cortados antes de conseguir pedir socorro.

Ar agressões ocorreram no imóvel localizado no Jardim Universitário, onde a jovem residia. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima já possuía medida protetiva contra o suspeito, que a perseguiu no sábado e a trancou no imóvel.

No decorrer desse período de prisão domiciliar forçada, o agressor, além de quebrar diversos objetos de vidro, ameaçou se suicidar com um caco e ingeriu repetidas doses de medicamentos controlados. Durante esse período, a mulher foi violentamente espancada e teve seu celular destruído pelo agressor.

A oportunidade para pedir ajuda surgiu quando o agressor, em um momento de descuido, saiu de bicicleta para comprar drogas. Mesmo com seu celular danificado, a vítima conseguiu acionar a Polícia Militar, que prontamente respondeu ao chamado.

Os policiais surpreenderam o suspeito no retorno à casa da ex-companheira, portando maconha. No interior da quitinete, os indícios da barbárie eram evidentes, com vários tufos de cabelo da vítima espalhados pelo chão.

A jovem foi atendida, enquanto o agressor foi detido e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, onde aguardará as providências legais cabíveis diante dos crimes cometidos.

