Homem com deficiência intelectual é torturado por vizinho em Três Lagoas

Um homem de 53 anos, com deficiência intelectual, foi vítima de tortura e agressões na madrugada de quarta-feira (27), em Três Lagoas, município localizado a 327 quilômetros de Campo Grande. O crime, cometido por um vizinho de 36 anos, foi denunciado à polícia apenas na tarde de ontem e gerou indignação na comunidade local.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito invadiu a casa da vítima após arrombar a porta. Ele amarrou os braços e as pernas do homem e o agrediu com um pedaço de concreto enquanto proferia ameaças de morte. “Seu lixo, vou te torturar todos os dias, você vai morrer”, dizia o agressor durante as sessões de tortura física e psicológica que duraram toda a madrugada, chegando a levar a vítima a desmaiar.

A vítima foi socorrida e encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu atendimento médico. Ele apresentava inchaço no rosto, edemas nos lábios, cortes na boca, lesões no nariz, mãos e joelhos, além de vermelhidão no olho direito. Apesar das agressões, ele está fora de risco de vida.

Durante a confecção do boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações de que o suspeito estaria escondido em uma empresa localizada no mesmo bairro onde cometeu o crime. Os policiais se dirigiram ao local, onde encontraram e prenderam o agressor. Apesar de tentar resistir à prisão, ele foi detido e encaminhado à delegacia.

O caso foi registrado como tortura, com agravante pelo fato de a vítima ser uma pessoa com deficiência. A legislação brasileira considera crime qualificado quando a tortura é cometida contra indivíduos em situações de vulnerabilidade, como crianças, gestantes, pessoas com deficiência, adolescentes ou idosos.

As autoridades seguem investigando o caso e reforçam a importância de denunciar atos de violência, especialmente contra pessoas em condições de vulnerabilidade.

