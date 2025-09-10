Tempo firme, sol e variação de nebulosidade marcam a quarta-feira no Estado

Condições climáticas são causadas por atuação de sistema de alta pressão em MS

Nesta quarta-feira (10), a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. O destaque é o tempo seco e as temperaturas elevadas durante as tardes, em grande parte de

Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar deve permanecer baixa, entre 15% e 35%, principalmente nas regiões norte, pantaneira e bolsão. Na região sul do Estado, no amanhecer as temperaturas tendem a ser mais amenas, com mínimas previstas entre 10°C e 14°C.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 12-17°C e máximas entre 29-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 10-12°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 18-26°C e máximas de até 38°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 15-22°C e máximas entre 32-37°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 18-22°C e máximas entre 33-36°C. Os ventos atuam do quadrante leste (sudeste, leste e nordeste) com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

*Com informações do Cemtec.

